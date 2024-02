Non succedeva dall': con il pareggio di ieri allo stadio Bentegodi contro il, laè rimasta senza vittorie per la quarta partita di fila, e l'ultima volta era accaduto proprio nella primavera scorsa quando - come noto - il club era alle prese con un importante caos societario. Un calo evidente e improvviso, per la squadra di Massimiliano, che ha collezionato solo due punti in quattro partite considerando le due sconfitte contro l'Udinese e, prima ancora, l'Inter. Che ora è sempre più solo in vetta alla classifica.