Juventus, 4 mesi di rincorse per Lloyd Kelly. Sapete quanto è costato al minuto?

C’è un’immagine che si fa spazio ogni volta che si pensa a Lloydcon la maglia della Juventus : quella di un corridore arrivato tardi ai blocchi di partenza, che inciampa, si rialza, prova a trovare ritmo, ma viene tradito dal proprio corpo prima ancora di intravedere il traguardo. La corsa – almeno per ora – è rimasta un sogno a metà.La diagnosi arrivata ieri, una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, ha il sapore di un epilogo non dichiarato ma già scritto.Kelly è sbarcato a Torino a gennaio, nel cuore dell’inverno, quando gli infortuni di Bremer e Cabal hanno aperto una voragine al centro della difesa. Il suo acquisto è stato una panic move, una mossa d’urgenza più che di visione: serviva qualcuno, subito. Giuntoli ha scommesso su di lui, confidando in un’integrazione rapida, magari discreta, ma funzionale.Il prezzo, però, ha fatto rumore: fino a 27,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus . E in un contesto dove ogni euro pesa, la pazienza tende a evaporare in fretta.In campo, Kelly ha collezionato 1099 minuti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.Ci sono state partite affidabili e altre macchiate da errori che pesano. Eppure, qualcosa si intravedeva: una postura elegante, un tempismo promettente, una certa calma nel duello diretto. Ma a Torino si costruisce solo se si vince, e per chi sbaglia,A conti fatti, il dato è crudo: 25.023 euro per ogni minuto giocato. Un numero che pesa come una sentenza. I 27,5 milioni investiti in cambio di poco più di mille minuti effettivi raccontano più di qualsiasi dato tecnico.In altre circostanze, con più continuità e meno pressioni, Kelly avrebbe forse potuto crescere. Ma qui e ora, quel numero brucia: racconta un investimento che, al momento, ha reso pochissimo.Ridurre un giocatore al suo cartellino è un esercizio facile, ma ingiusto. Kelly ha mostrato volontà, attaccamento, spirito. Ha provato a esserci, sempre. Ma nel calcio di vertice, la volontà non basta: servono gambe che reggano, prestazioni che contino, errori che non costino.Che ci sia, magari, uno spiraglio per rientrare nel finale. Ma la sensazione è che il suo primo capitolo bianconero sia già finito, e non come l’avrebbe voluto.Come quelle stagioni in cui il vento ti soffia contro fin dall’inizio, e ogni passo è una lotta. Resterà, questo sì: il suo futuro è ancora alla Juventus. A meno di offerte inattese, oggi impensabili, Kelly sarà lì anche la prossima stagione. E magari, con un’estate intera per prepararsi, con meno rumore e più tempo, potrà riprendere la corsa interrotta.