Juventus, 30 milioni 'incassati' dalle cessioni

La Juventus lavora per rinforzare la rosa ma Cristiano Giuntoli sa che dovrà fare anche alcune cessioni. Sarà un mercato molto movimentato in casa bianconera. Intanto però, come ricorda ilCorriere dello Sport, la Juventus può già contare su un tesoretto arrivato da cessioni già fatte.Una di queste è quella che riguarda Koni De Winter, che è stato riscattato dal Genoa per 8 milioni di euro. Poi, ci sono i soldi che arriveranno dalla doppia operazione che la Juve ha fatto con la Lazio l'estate scorsa. Si tratta di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. I due giocatori si sono trasferiti alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 21 milioni.