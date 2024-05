Da qualche giorno Allegri ha iniziato a lavorare in vista della settimana più importante della stagione. Sì, perché la vittoria casalinga contro la già retrocessa Salernitana, nel tardo pomeriggio di domenica, garantirebbe ai bianconeri l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League e poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Vietato allentare la tensione, dice Max, che si affiderà ai migliori interpreti a disposizione, senza tanti calcoli, perché la “fiche” europea da 80 milioni di euro è troppo importante da raggiungere. Per la finale, invece, il cruccio principale riguarda le modalità attraverso le quali colmare il vuoto lasciato in mezzo al campo dallo squalificato Locatelli. La soluzione più naturale porta a Nicolussi Caviglia, che già l’aveva sostituito in situazioni delicate come la sfida d’andata in campionato contro l’Inter, ma il classe 2000 ha trascorso appena 14’ in campo negli ultimi tre mesi: il match dello Stadium, in questo senso, potrebbe rivelarsi prezioso per ridargli ritmo, sottolinea Tuttosport.