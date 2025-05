Juventus, solo 14 giocatori di movimento per la Lazio? Il precedente e la reazione di Thiago Motta

AFP via Getty Images

. Ci scherziamo un po' su, prendendo in prestito una celebre battuta del film "Ritorno al futuro", ma a pensarci bene c'è ben poco da ridere. In attesa di capire come evolverà il percorso di recupero di Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners , che anche questa mattina hanno lavorato a parte rispetto al resto della squadra, ladi Igor Tudor rischia infatti di presentarsi allo stadio Olimpico per il big match di sabato contro la, che può valere un enorme pezzo di qualificazione alla prossima Champions League, con appena, neanche a dirlo a causa di una striscia di problemi fisici che ha colpito di recente la Continassa.

Juventus, solo 14 giocatori disponibili per la Lazio?

Quando era già successo

La reazione di Thiago Motta

Gli infortunati della Juventus

Arkadiusz Milik - Operato al menisco mediale - Stagione finita

Gleison Bremer - Lesione al crociato - Stagione finita

Juan Cabal - Lesione al crociato - Stagione finita

Federico Gatti - Frattura composta alla diafisi del perone - Rientro fine inizio maggio

Teun Koopmeiners - Risentimento al tendine d'Achille - Rientro inizio maggio

Dusan Vlahovic - Sovraccarico al retto femorale - Rientro inizio maggio

Lloyd Kelly - Lesione al bicipite femorale - Rientro metà maggio

Andrea Cambiaso - Elongazione al retto femorale - Rientro metà maggio

L'ultimo bianconero in ordine di tempo a fermarsi è stato, che domenica sera a Bologna è stato costretto a dare forfait per un fastidio muscolare che si è poi tradotto in un'elongazione del retto femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in almeno una decina di giorni. E così, mettendo in fila i vari infortunati - compresi i lungodegenti e quelli che ancora sperano di poter rientrare in tempo per la trasferta - e aggiungendoci lo squalificato, il conto è presto fatto, e pone Tudor di fronte all'urgenza di studiare nuove possibili soluzioni in pressoché tutti i reparti, dalla difesa al centrocampo fino all'attacco.Tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che la Juventus si trova in una situazione di emergenza in questa stagione, per un motivo o per l'altro. Il caso più eclatante, che nelle proporzioni richiama esattamente il momento attuale, è quello dello scorso 27 novembre: era pieno autunno e la Juventus si presentava a Birmingham sul campo dell', per una delle partite più importanti dell'anno, con appena 14 giocatori di movimento in distinta, un numero ridotto all'osso anche per via della precisa scelta didi non portare con sé nessun giocatore di Next Gen e/o Primavera."C'è solo un modo di affrontare la situazione. Non porto nessun ragazzo perché oggi portare qualcuno sapendo che non lo utilizzerò non serve. Uno si deve meritare di essere nella nostra Prima squadra, per rispetto e per la storia del club. Sono tranquillo e convinto. Ho totale fiducia nei giocatori", le parole in conferenza stampa dell'allora tecnico bianconero, interpellato poi anche su quanto accaduto: "Di sicuro non è una casualità, non succede solo alla Juve ma a tante squadre, quasi a tutte. Entrare stasera a chiederci perché vorrebbe dire creare un dibattito che non serve. C'è solo un modo di affrontarlo, continuare sulla stessa strada, soprattutto pensando al bene del gruppo, perché il gruppo possa funzionare. Per tutto il resto non è il momento".Insomma, Thiago Motta predicava e simulava tranquillità, ma il momento era tutt'altro che semplice. La sua Juventus, tutto sommato, uscì anche discretamente da quel match, con uno 0-0 meritato che avrebbe anche potuto essere qualcosa in più. Ora al suo posto, in una situazione molto simile, c'è Tudor, atteso da una partita forse ancora più importante, per il presente e per il futuro (quello della squadra e il suo): ce la farà a superare indenne l'emergenza?





