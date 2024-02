13 gol subiti in 22 giornate di Serie A. E i conti sono presto fatti: l'attualedellaè la migliore delle ultime nove stagioni bianconere, grazie alle ottime prestazioni garantite finora da Gleison, capitan Danilo, Federico Gatti e compagni. Per trovare una situazione ancora più positiva per la Vecchia Signora bisogna risalire all'annata 2014-15, la prima di Massimilianoin panchina a Torino: allora le reti incassate a questo punto del campionato erano state solo 10, un risultato comunque non troppo diverso da quello attuale.