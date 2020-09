Stasera in Nations League si sono affrontate a Solna Svezia e Francia. Il risultato ha sorriso alla squadra di Didier Deschamps, che ha vinto 1-0 grazie a un gran gol segnato da Kylian Mbappè sul finire di primo tempo, al termine di un'azione personale. Al successo francese ha contribuito in mezzo al campo anche Adrien Rabiot, che grazie all'ultima annata alla Juventus si è guadagnato la convocazione a distanza di due anni dall'ultima volta. Il centrocampista ha giocato tutta la partita. Invece, lato svedese, Dejan Kulusevski è entrato in campo al 70'.