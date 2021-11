Una serata e una notte ricche di emozioni quelle appena trascorse per i bianconeri impegnati in Nazionale.Partiamo dalla partita più recente, quella che si è giocata tra USA e Messico alle ore 3.00 italiane: a spuntarla sono stati gli statunitensi (2-0), usciti dal campo con 3 punti grazie alle reti prima di Pulisic e poi proprio di McKennie. Rimanendo oltreoceano, ma spostandoci in Sud America, arriviamo al derby bianconero disputatosi a Montevideo tra l’Uruguay di Bentancur e l’Argentina di Dybala e Soulè (non presente in panchina in questo match). Al triplice fischio a festeggiare è stata l’Albiceleste grazie alla splendida rete di Di Maria dopo appena sette giri di orologio su assist proprio della Joya. Un tempo in campo per Dybala, quasi 80 minuti Bentancur.Volando in Europa e tornando indietro di qualche ora, invece, troviamo la vittoria della Polonia per 4-1 in trasferta su Andorra, rimasta priva del suo centravanti, espulso dopo appena un minuto di gioco. Szczesny in campo per tutta la gara. Pareggio amaro, invece, per gli Azzurri del C.T. Mancini, fermati a Roma 1-1 dalla Svizzera. La qualificazione diretta al prossimo Mondiale, dunque, passerà inevitabilmente dalla trasferta in Irlanda del Nord di lunedì prossimo. Venendo al match dell’Olimpico: vantaggio elvetico firmato da Widmer, pareggio dell’Italia poco dopo la mezz’ora con Di Lorenzo. Amarezza che si materializza nel finale, al minuto 90, quando dagli undici metri Jorginho non riesce a centrare lo specchio della porta mantenendo di fatto invariato il risultato fino al triplice fischio. Tre i bianconeri in campo dall’inizio: Bonucci, Locatelli (sostituito intorno all’ora di gioco) e Chiesa.Il programma di oggi, sabato 13 novembre, vedrà la Francia di Rabiot affrontare in casa il Kazakistan, Ramsey con il suo Galles ospitare la Bielorussia e l’Olanda di de Ligt fare visita al Montenegro.