L'Italia inizierà la sua Nations League domani contro la Bosnia, ma già in giro per l'Europa si è giocato stasera. In particolare ha giocato con la sua Turchia Merih Demiral. La Juventus gli aveva fatto gli auguri su Twitter per il match casalingo contro l'Ungheria, ma la nazionale turca, con lo juventino titolare in difesa, ha perso 1-0 per colpa di un gran calcio di punizione trasformato da ​Dominik Szoboszlai, il classe 2000 del Salisburgo ex obiettivo della Juve. In questi giorni sarà la volta di Bonucci e Chiellini (oltre a Luca Pellegrini) con la Nazionale azzurra, Rabiot nella Francia, Kulusevski nella Svezia, Szczesny nella Polonia.