Si parla tanto dei 6 giocatori della Juventus (Ronaldo, Dybala, Demiral, Cuadrado, Danilo, Bentancur) indagati per aver violato l'isolamento del J Hotel a inizio settimana per raggiungere le rispettive nazionali. Ma come sono andate poi effettivamente le loro partite?

PORTOGALLO-SPAGNA - L'amichevole disputata mercoledì sera è finita 0-0, anche se Cristiano Ronaldo, che ha giocato 73 minuti, ha colpito una traversa.

GERMANIA-TURCHIA - Merih Demiral ha giocato tutta l'amichevole pareggiata 3-3 dalla sua Turchia contro la Germania mercoledì sera.

BRASILE-BOLIVIA - Danilo giocherà stasera (stanotte in Italia) contro la Bolivia nella prima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022.

COLOMBIA-VENEZUELA - Pure Juan Cuadrado dovrà aspettare stasera per giocare contro la Vinotinto.

URUGUAY-CILE - Ha già giocato invece l'Uruguay di Rodrigo Bentancur, che ha giocato 76 minuti nel successo stentato (2-1) contro il Cile.

ARGENTINA-ECUADOR - Assente causa problemi gastrointestinali Paulo Dybala dalla vittoria argentina contro l'Ecuador firmata da Leo Messi su rigore.

Ecco invece la panoramica dei giocatori della Juve che hanno rispettato fino all'ultimo l'isolamento:

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non hanno preso parte all'amichevole Italia-Moldavia 6-0 di mercoledì sera, ma saranno della partita domenica sera sul campo della Polonia di Wojciech Szczesny (i cui compagni hanno vinto anche loro in amichevole mercoledì, 5-1 sulla Finlandia).

Come loro tre, pure Adrien Rabiot non ha fatto in tempo a partecipare al successo per 7-1 della Francia nell'amichevole contro l'Ucraina di mercoledì sera.

Idem Aaron Ramsey, assente ieri nell'amichevole persa 3-0 contro l'Inghilterra.

Stessa sorte infine per Dejan Kulusevski, che non ha preso parte all'amichevole vinta 2-1 ieri contro la Russia.

Mentre Gianluca Frabotta avrebbe dovuto giocare con l'Under 21 del c.t. Nicolato oggi pomeriggio in Islanda, ma le positività al Covid-19 riscontrate tra gli Azzurrini hanno fatto saltare il match.