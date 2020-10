All'Arena Garibaldi di Pisa, Italia Under 21 - anzi, Italia under 20 con innesti dell'under 21 - batte Irlanda 2-0. E lo fa con un tocco di Juventus. Tra i ragazzi allenati dal c.t. dell'under 20 Bollini si registra una bella prestazione di Gianluca Frabotta, che conferma la sua propositività pure con gli Azzurrini. In campo pure il figlio di Birindelli (in forza al Pisa), un ex bianconero come Muratore, un bianconero in prestito come Nicolussi e un attuale bianconero come Portanova. Le reti sono state realizzate da Sottil, uno dei migliori in campo, e Cutrone. Italia ora in testa nel suo girone di qualificazione agli Europei di categoria dell'anno prossimo, raggiungendo proprio gli irlandesi.