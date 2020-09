Si è conclusa una doppia tornata di partite tra nazionali di calcio (in Europa, mentre in Sudamerica è tutto sospeso causa Covid) ed è il momento di dare un'occhiata all'andamento delle prestazioni dei giocatori della Juventus. Purtroppo bisogna premettere la sfortunata avventura di Federico Bernardeschi, vittima di un infortunio muscolare a Coverciano prima ancora di poter giocare.

Leonardo Bonucci ha disputato entrambe le gare di Nations League dell'Italia: il pareggio per 1-1 con la Bosnia e la vittoria per 1-0 in Olanda.

Giorgio Chiellini ha affiancato Bonucci nella seconda partita degli Azzurri: ottima prova ad Amsterdam in coppia col compagno di mille battaglie.

Luca Pellegrini non ha visto il campo nei due impegni dell'Italia: in tribuna contro la Bosnia, ha poi raggiunto l'Under 21 partecipando alla sconfitta di ieri contro la Svezia.

Wojciech Szczesny (nello stesso girone dell'Italia) ha difeso i pali della Polonia nella sconfitta per 1-0 in Olanda, mentre nel successo per 2-1 in Bosnia ha guardato il compagno Fabianski dalla panchina.

Merih Demiral ha giocato tutta la partita nella sfortunata sconfitta per 1-0 della sua Turchia contro l'Ungheria, mentre è rimasto in panchina nel pareggio 0-0 con la Serbia.

Adrien Rabiot ha dato il suo contributo alla vittoria della Francia per 1-0 contro la Svezia (gol di Mbappè) mentre non ha disputato la gara di ieri vinta 4-2 sulla Croazia.

Dejan Kulusevski è entrato solo al 70' nel ko con la Francia, mentre è stato in campo 90' ieri nella sconfitta per 2-0 contro il Portogallo.

Cristiano Ronaldo: dulcis in fundo, è rimasto in panchina nel successo dei compagni del Portogallo per 4-1 sulla Croazia, mentre ieri ha siglato la doppietta che ha mandato al tappeto la Svezia di Kulusevski e gli ha permesso di superare quota 100 gol in nazionale.