Nella notte (italiana) tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo nella splendida cornice dell'Estadio Monumental di Buenos Aires è andato in scena uno spettacolo straordinario.L'Argentina ha giocato di fronte al proprio popolo la prima gara post Mondiale in Qatar. Si è trattato di un match amichevole con Panama, un incontro che l'Albiceleste ha vinto 2-0 grazie alle reti nel secondo tempo di Almada e Messi. Quest'ultimo, con un bellissimo calcio di punizione quasi al limite dell'area, ha trovato la sua rete numero 800 tra i professionisti, salendo anche a quota 99 gol con la maglia della Nazionale.Il C.T. Lionel Scaloni ha schierato dal primo minuto la stessa formazione che è scesa in campo nella finale della Coppa del Mondo. Di María, dunque, è partito titolare, giocando esattamente un'ora. Chi, invece, è entrato al minuto 60 è stato Paredes che ha trovato spazio nella seconda parte del match.