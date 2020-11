Non era certo un impegno proibitivo quello a cui era chiamato il Brasile nella notte italiana, in casa contro il Venezuela nella 3^ giornata delle Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Alla fine è arrivata una vittoria non molto agevole, un 1-0 risolto in mischia da Roberto Firmino nel secondo tempo. Un successo al quale ha partecipato attivamente un giocatore della Juventus: il terzino Danilo, rigenerato dal nuovo corso bianconero targato Pirlo, che lo ha rinvigorito anche in chiave nazionale. Mentre è rimasto in panchina il centrocampista Arthur. Il prossimo match sarà contro l'Uruguay di Bentancur (vittorioso contro la Colombia di Cuadrado).