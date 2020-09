Leonardo Bonucci ieri ha affrontato con la Nazionale una partita non facilissima contro la Bosnia di Edin Dzeko, finita 1-1 (gol bosniaco segnato proprio dal centravanti della Roma al centro di una trattativa con la Juventus). Oggi il leader della difesa della Juve e di quella dell'Italia ha postato su Instagram due foto che lo ritraggono insieme ai compagni di nazionale, con un messaggio di incoraggiamento: "Subito in campo in vista del prossimo impegno". Prossimo impegno che sarà contro l'Olanda lunedì sera in trasferta. Pronti poi a rientrare alla Continassa per preparare la stagione con la Juve.