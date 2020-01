#FermiamoStaPagliacciata è l'hashtag che in queste ore sta letteralmente spopolando su Twitter. E' legato, ovviamente, alle polemiche post Inter-Atalanta per il rigore non concesso alla squadra di Gasperini per il placcaggio di Lautaro su Toloi. L'hashtag, però, era stato inizialmente creato proprio dai tifosi interisti per lamentarsi dell'arbitraggio di Juve-Genoa, match che terminò 2-1 per i bianconeri grazie ad un rigore solare concesso per un fallo su Cristiano Ronaldo. Dopo Inter-Atalanta sono stati i tifosi della Juve a tirarlo nuovamente fuori per ricordare ai nerazzurri che le polemiche non sono mai ad una sola direzione e soprattutto per ricordare che in quel Juve-Genoa il rigore era solare, proprio come quello di Lautaro su Toloi...



