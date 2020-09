Leonardo Bonucci è uno dei giocatori maggiormente nel cuore del ciclone dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma, e in generale è uno dei nomi finiti più alla berlina sui social negli ultimi tempi quando si parla di critiche individuali alla Juventus. Di solito gli viene criticata l'età avanzata e la scarsa incisività nell'uno contro uno difensivo. Ieri è finito sul banco degli imputati soprattutto per come si è fatto saltare da Mkhitaryan all'ingresso in area ad inizio gara (occasione giallorossa poi sventata dalla parata di Szczesny).

LE SUE PAROLE E I COMMENTI DEI TIFOSI - Bonucci dopo la partita ha postato sui social "Potevamo e dovevamo fare meglio ma importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile. Guardiamo avanti". Ed ecco scatenarsi la pioggia di critiche da parte degli juventini. La maggior parte lo accusa di non saper difendere, chiedendosi come si faccia a farsi saltare girandosi di schiena. E prendendo spunto dalle storiche voci che ventilano l'interesse per lui del Manchester City, alcuni lo invitano ad andare lì. Non risparmiandogli epiteti come "indegno". C'è anche chi difende il vicecapitano bianconero, ma sono messaggi che si perdono sotto la coltre di strali.

