Anche Blaise Matuidi e Sami Khedira, sono rientrati a Torino. Atterrati a Caselle, i due sono arrivati su due voli privati con le rispettive famiglie, il primo dalla Francia e l'altro dalla Germania, dove stavano trascorrendo il periodo di quarantena. Ora dovranno stare 14 giorni in isolamento, come da protocollo per chi arriva dall'estero. In casa Juve devono rientrare ancora Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro (dal Brasile), Higuain (dall'Argentina) e Rabiot (dalla Francia). I brasiliani sono già in volo, mentre resta ancora incertezza sul rientro degli altri due.