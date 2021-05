Da tempo si vocifera di riaperture parziali degli stadi per le ultime giornate di Serie A. Addirittura era uscita la notizia di un ritorno dei tifosi ad assistere alle partite già per inizio maggio, ma alla fine il Governo ci è andato molto cauto e per ora siamo ancora a porte chiuse. Dato che però è già arrivato l'ok per circa 4500 persone al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale Juventus-Atalanta del 19 maggio, val la pena capire se in campionato ci sarà questa possibilità.Stando a quanto riportato da Repubblica, la Figc e la Lega hanno chiesto la riapertura degli stadi per il, che si disputeranno tra il 15 e il 23 maggio (con in mezzo il recupero Lazio-Torino). Il CTS dice di no, mentre il Governo sarebbe disponibile a far entrareper impianto, e non oltre.Per assistere alle partite i tifosi dovranno essere idonei ad avere il "green pass":nelle 24 ore precedenti alla gara.Qualora andasse in porto la richiesta, l'Allianz Stadium riaprirebbe le sue porte nientemeno che