Juventus, si accende il mercato per Nico Gonzalez: la verità sull'Inter

Si, si è davvero acceso il mercato attornoe lanon disprezza certo tutti i movimenti che si stanno creando e che vedono l'argentino molto chiacchierato. D'altronde non è più un mistero che il club bianconero abbia messo in vendita l'ex Fiorentina. Non è un "problema" come altri mNell'idea del direttore generale porterebbe all'arrivo di Jadon Sancho oltre a Francisc o Conceicao, acquisto ormai definito e per cui si aspetta l'ufficialità.

Nico Gonzalez-Inter, cosa c'è di vero

Dove può andare Nico Gonzalez

Nelle ultime ore sono rimbalzate molte indiscrezioni su Nico Gonzalez. Oltre alle sirene dall'Arabia Saudita, a cui l'argentino non ha chiuso ma messo in secondo piano, c'è l'interessamento dell'Inter. Il club nerazzurro sta facendo un concreto tentativo pee come opzioni alternative ha individuato anche Nico.e compiuto un primo sondaggio perlustrativo con gli agenti di Nico.che difficilmente però potrà diventare qualcosa di più concreto. Tutto comunque passerebbe dall'eventuale fallimento dell'operazione per Lookman.Ancora più complicato pensare ad una doppia operazione tra Juventus ed Inter che includa un giocatore nerazzurro fare il percorso inverso di Nico. Si è parlato nuovamente di Davide Frattesi in ottica Juve ma uno scenario di questo tipo è da escludere.Intrecci di mercato che chissà,come sostituto eventuale di Lookman (già l'estate scorsa era un obiettivo). In ogni caso comunque, la Juventus cercherà una soluzione per Nico Gonzalez, che sta suscitando le attenzioni anche all'estero. Nelle settimane passate si era interessato il Marsiglia, che poi ha abbandonato la pista. In Spagna invece, Sky ha fatto sapere che l'se non riuscirà ad arrivare a Lookman, che è nella lista anche degli spagnoli.Situazioni da monitorare attentamente ma qualcosa si sta muovendo e questo non può che far piacere dalle parti di Torino.