Il portiere classe 2003 Zsomborlascia lae si trasferisce a titolo definitivo nella squadra ungherese, militante nel secondo campionato magiaro, equivalente dell'italiana Serie B.Dal comunicato ufficiale del club:"Zsombor Senkor ha firmato il contratto dopo le consuete visite mediche in queste ore, poi ha partecipato alla valutazione sanitaria e fisica con i suoi nuovi compagni, e mercoledì sarà lì per il primo allenamento di squadra dell'anno".Le dichiarazioni dell'ex portiere bianconero: " Durante le trattative ho avuto un'impressione molto positiva del club e l'offerta delineata dai dirigenti del DVTK è stata molto interessante per me professionalmente - ha detto Zsombor Senko . - Ovviamente conoscevo Diósgyőr, so da dove vengo e cosa significa questo club per le persone che vivono qui. Volevo staccarmi un po' dal mio solito ambiente in modo da poter continuare a svilupparmi. Sento di aver preso la decisione giusta, sono entusiasta di prepararmi e lavorare insieme. Mi piacerebbe avere la possibilità di giocare il prima possibile in modo da poter dimostrare di cosa sono capace".