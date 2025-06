Quanto guadagna la Juventus dai diritti tv della Serie A e il confronto con le altre

Getty Images

La Serie A 2024/25 è ufficialmente in archivio con il trionfo del, che ha conquistato il suo quarto scudetto della storia. Ma oltre all’aspetto sportivo, il campionato incide profondamente anche sul piano economico, in particolare nella ripartizione dei diritti TV, elemento centrale per i bilanci dei club.Secondo le stime di Calcio e Finanza, la Lega Serie A distribuirà circa 900 milioni di euro netti ai 20 club, cifra depurata da paracadute e mutualità. La ripartizione segue i criteri imposti dalla Legge Melandri (rivista dalla riforma Lotti), che suddivide gli introiti come segue:

Come vengono distribuiti i diritti TV in Serie A

50% in parti uguali: circa 450 milioni di euro

28% in base ai risultati sportivi:

11,2% classifica ultima stagione (~100 mln)

2,8% punti totalizzati (~25 mln)

9,33% risultati ultimi 5 anni (~84 mln)

4,67% risultati storici (~42 mln)

22% in base al radicamento sociale:

1,1% minutaggio giovani (~10 mln)

12,54% spettatori stadio ultimi 3 anni (~113 mln)

8,36% audience TV (~75 mln)

Chi guadagna di più: la classifica degli incassi (Da Calcio e Finanza)

Inter al primo posto: oltre 80 milioni di euro

Seguono:

Napoli

Milan

Juventus: circa 67 milioni di euro

In coda: Parma, Empoli, Monza e Venezia, tutte sotto i 30 milioni di euro.

Disparità economica tra i club