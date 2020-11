La stagione 2003-2004 fu una di quelle che si definiscono "di transizione" per la Juventus, che finiva definitivamente il fantastico ciclo di Lippi stando a guardare il Milan vincere lo scudetto e gettando le basi per la successiva gestione Capello. Proprio nella sfida d'andata contro i rossoneri a San Siro, i bianconeri poterono esultare per un gol sensazionale messo a segno da Marco Di Vaio: l'ex centravanti del Parma raccolse un pallone dopo un rimpallo e non ci penso due volte a trafiggere Dida di mezzo esterno da fuori area sotto l'incrocio. Pareggiando così il vantaggio milanista firmato Tomasson. Cos'ha di particolare quella rete? Fu realizzata il 1 novembre, giorno del 106° compleanno della Juve. Oggi è il 123°.