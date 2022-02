Intervenuto ai microfoni di Libero, Dino Zoff ha parlato della Juve alla luce di quanto fatto durante il mercato di gennaio. Ecco il suo pensiero: "La vedo bene, soprattutto dopo i colpi di mercato in questi giorni. Vlahovic è un mezzo fenomeno, può diventare un grande centravanti moderno anche ad alti livelli. Zakaria mi sembra il rinforzo giusto a centrocampo e Gatti il difensore del futuro da giugno. Dove arriverà? Molto più in alto rispetto a dove si trova ora. La rifondazione era iniziata così così negli anni di Sarri e Pirlo. Con Allegri la Juve era partita male anche quest'anno ma correggere gli errori è intelligente. Lo scudetto sembra dell'Inter anche se, con i tre punti, può cambiare tutto. Difficile ma non impossibile".