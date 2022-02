Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore della Juve Under 23 Mauro Zironelli ha parlato anche della situazione in casa bianconera alla luce dell'ultima sessione di mercato. Ecco il suo commento: "I soldi spesi dovrebbero bastare per i primi quattro posti (ride, ndr). Due elementi non sono tanti ma come acquisti, sulla carta, possono aiutare la squadra a fare il salto di qualità. Scudetto? Le distanze ci sono, ovviamente bisogna vedere l'impatto di questi due giocatori sulla squadra. Una rimonta scudetto, comunque, la vedo dura".