Paolo Ziliani letteralmente scatenato contr la Juventus e Fabio Paratici. Attraverso una serie di tweet, il giornalista ha ironizzato pesantemente sulla multa che il CFO bianconero ha ricevuto in seguito alla sfida contro il Crotone: “Come da “Manuale Moggi”: quando le cose si mettono male, incombere sull’arbitro, meglio se in prossimità della panchina, incolpandolo dell’inconcepibile accadimento, insultandolo e ricordandogli chi sei e la divisa che indossi (per il suo bene, naturalmente)”. E ancora: “Paratici è il dirigente finito nel Guinness dei Primati per essere stato il primo e unico al mondo squalificato per “ingiurie al VAR”. Successe dopo Atalanta-Juventus 2-2, gol juventino annullato per gomitata di Liechtsteiner a Gomez. Quel giorno, in culla, morì il VAR in Italia.