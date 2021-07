Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha commentato, attraverso il proprio profilo Twitter, le voci di mercato che vedrebbero come prossima un'offerta del Borussia Dortmund alla Juve per Merih Demiral: "Vedi ad avere l'accortezza di giocare un Europeo super come ha fatto lui: non solo #Atalanta e #Premier (intendendo il campionato inglese), adesso su #Demiral irrompe anche il #Dortmund. E non lo dicono, ma in cambio il #Borussia darebbe #Haaland e conguaglio."