La Juventus potrebbe dover virare su altri obiettivi in vista di giugno. Uno dei centrocampisti che interessa ai bianconeri infatti, ovvero Piotr Zielinski, sembra destinato all'Inter. Il giocatore del Napoli, il cui contratto è in scadenza a giugno e a meno di sorprese, non rinnoverà, avrebbe, secondotrovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione e la volontà del club sarebbe quella di farlo firmare il primo giorno utile in cui sarà libero di farlo.