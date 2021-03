La stagione in corso è ancora lunga e tutto può succedere. Nonostante questo, però, le mancanze e le ristrettezze della rosa sono già note e in estate bisognerà operare sul mercato per porre una pezza e rinforzare una squadra che, visto quanto emerso, non è più dominante in Italia. Nella lista della spesa di Paratici compare sempre il nome di Haaland ma, secondo quanto riportano i media spagnoli, Zidane avrebbe chiesto al Real Madrid di puntare proprio sull'attaccante norvegese per svecchiare le Merengues e dimenticare una stagione fino ad oggi fallimentare.