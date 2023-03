E se fosse Zizou? Si fa presto a sognare, ma allo stesso tempo è un nome che circola, e torna a farlo ancora una volta con insistenza. Non perchésia in questo momento in discussione, tutt'altro: è l'assenza didai palcoscenici del calcio mondiale a reclamare la stessa presenza. E Torino è una città in cui ha lasciato cuore e alcune attività. Dunque, appena può, torna volentieri. E non sarebbe un problema farne base permanente, anzi.Zidane, ecco, è anche tra i nomi più gettonati dei tifosi insoddisfatti della guida tecnica diin questa (e la scorsa) stagione. E' stato un grandioso gestore di talenti e un vincente incredibile: sarebbe utile alla Juventus in questa fase così delicata?