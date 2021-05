In attesa di capire come finirà questa stagione tra la finale di Coppa Italia e la qualificazione in Champions, secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero già avviato i contatti con Zinedine Zidane per l'eventuale dopo Pirlo. Il quotidiano riporta che è stato Andrea Agnelli in persona a contattare l'allenatore per capire la fattibilità dell'operazione. Gli ostacoli principali sono due: il contratto da 12 milioni netti (18 lordi usufruendo del Decreto Crescita), del quale non se n'è ancora parlato, e la volontà di Zidane che ad oggi sembra orientato ad aspettare la panchina della Francia.