Zidane-Juve, si può. Come riporta Mundo Deportivo il francese ha un contratto fino al 2022 con le Merengues, ma i rapporti con il presidente Florentino Perez non sono buonissimi e la sconfitta in Champions contro il Manchester City non ha fatto che peggiorare la situazione. Già la scorsa stagione il suo nome era stato accostato alla Juve prima dell'arrivo di Sarri, poi la società puntò su Maurizio. L'estate prossima però potrebbe ricambiare allenatore, e Zidane è più di un'idea.