La Juventus si è portata a casa elegantemente il derby d’Italia. Oltre ai protagonisti sul campo, anche Maurizio Sarri ha i suoi meriti per la vittoria, azzeccando i cambi e gestendo la partita al meglio. Tutti promossi a pieni voti, il tecnico toscano ha scacciato via le critiche subite in questo periodo, in attesa di dare una risposta anche in Champions contro il Lione. Ma le voci di mercato non si fermano mai e ancora una volta, riguardano la panchina bianconera. Da qualche giorno, in Spagna stanno accostando il nome di Zidane, allenatore del Real Madrid, alla Juventus. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, non c’è stato nessun contatto diretto tra le parti. Anzi, l’idea del francese sarebbe quella di continuare in Blancos chiedendo a Florentino un mercato ancora più importante. Sullo sfondo rimane profonda stima tra il presidente Andrea Agnelli e il francese, rimasto molto legato dopo la sua esperienza a Torino, ma al momento non c’è niente di concreto. Solo una grande suggestione, un’idea per il futuro.