È il sogno malcelato di Andrea Agnelli. Zinedine Zidane è il nome che scuote l’animo del presidente della Juventus, tecnico capace di vincere tre Champions League consecutive, tutte con Cristiano Ronaldo ai suoi ordini. Binomio che il numero uno bianconero vorrebbe ricomporre. E già ci aveva provato l’anno scorso. Come riporta Calciomercato.com, un contatto tra i due c’era stata all’inizio del 2019, Agnelli aveva già in mente di sostituire Allegri, ma la disfatta per 4-1 del Real Madrid in Champions contro i terribili ragazzi dell’Ajax, convinse Florentino Perez a richiamare Zizou in panchina al posto di Solari. A quel punto, il francese chiamò Agnelli informandolo sull’offerta dei Blancos: 17 milioni di euro, che al tempo non si sentì di pareggiare. Ma ora gli scenari sono cambiati.