Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato in un’intervista a SportLab, svelando i piani nerazzurri: “Per riuscire a rendere l’Inter grande bisogna essere competitivi. Siamo orgogliosi della storia del club. Le nostre priorità sono vincere e impegnarci al massimo per riuscirci, ottenendo anche dei risultati finanziari: abbiamo lavorato per questo negli scorsi anni. Sono fiero di aver messo assieme un gruppo che crede nel progetto. Tutti devono collaborare. Specialmente per un club come l’Inter, che ha un passato glorioso di cui andiamo fieri, cercare di vincere ed essere competitivi, giocare al meglio, è la nostra priorità più importante. A questo scopo occorre una società stabile, risultati finanziari e una ottima organizzazione. Questo è stato il lavoro negli ultimi tre anni e lo sarà anche nei prossimi. La cosa che mi ha reso più orgoglioso in questi anni è stato il modo di aver mostrato al mondo che abbiamo competenze di poter competere ad alti livelli”.