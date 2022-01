9







di Benedetta Panzeri

Alla Juve serve una punta, disperatamente. I numeri parlano, oggi più che mai. Il big match contro il Milan si è concluso di fatto con zero tiri in porta all'attivo per i bianconeri. Sì, zero. Senza voler andare a "incolpare" un singolo nello specifico - per quanto si possa dire molto su un Morata in versione fantasma e un Dybala completamente sparito nella ripresa, evitando di scendere nei dettagli su Kean e gli altri - il punto è che questa squadra si è riscoperta ancora una volta priva di un vero riferimento offensivo. E se contro l'Udinese o la Sampdoria qualche soluzione alternativa si può trovare, con il Milan, l'Inter o l'Atalanta di turno magari può diventare più difficile.



Ed effettivamente è stato così questa sera, perchè nel gelo del Meazza, in una partita determinante per la classifica, la Juve non è mai riuscita ad andare al tiro con pericolosità, lasciando ovviamente a zero anche la voce gol. Se ne parla da fine agosto, da quando Ronaldo ha preso un volo in direzione Manchester, ma ora è il momento di intervenire, di sfruttare la finestra di mercato per colmare una lacuna insostenibile per la squadra di Allegri. Di nomi se ne stanno facendo in abbondanza, ma il tempo scorre. La stagione è ancora lunga, alle porte c'è anche la Champions League, e un rinforzo può fare una differenza enorme. Serve una punta, e serve ora.