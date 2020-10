4









Dall'ultima notte bianconera alla prima sconfitta, stavolta da allenatore. Per Andrea Pirlo è quasi incubo Barcellona: e con una Juve "in costruzione" può fare davvero poco, soprattutto se i blaugrana alzano il livello in maniera di fatto improvvisa.



ZERO TIRI - Come racconta La Gazzetta dello Sport, a sorprendere però è il peso delle assenze. Chiaro: sono enormi, quelle di Ronaldo e Chiellini. "Però la Juventus che ambisce a vincere in Italia e a essere competitiva anche in Europa (Andrea Agnelli dixit) non può essere così timida, abulica e remissiva senza il suo numero 7. Stavolta neanche lo schiaffo del gol in avvio è riuscito a scatenare la reazione bianconera", si legge sul quotidiano. A tradire sono i nuovi: Kulusevski e Chiesa tra i peggiori. I frutti della maturazione non si sono ancora visti. E chissà quanto dovranno attendere prima di ritrovarli protagonisti in una notte così. In una notte che conta.