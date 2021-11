La Juventus sta vincendo 2-1 contro lo Zenit San Pietroburgo, a decidere il match finora è Paulo Dybala con una doppietta: mancino volante nel primo tempo, rigore trasformato nella ripresa. Il tutto in un periodo difficile per la squadra, e in cui lui stesso si trova al centro di mille pressioni per lo status di capitano e leader carismatico che gli si chiede, oltre al rinnovo di contratto che ancora deve arrivare.

A tal proposito, per la prima volta in assoluto l'Allianz Stadium, dopo il raddoppio della Joya, gli ha dedicato il coro "Un capitano, c'è solo un capitano"