Orgoglio, felicità, soddisfazione per l'obiettivo raggiunto. Tante leespresse dai giocatori delladopo la bella vittoria maturata incontro lo, firmata da una doppietta di Paulo Dybala e dai gol di Chiesa e Morata. Dopo il fischio finale i bianconeri si sono "scatenati" sui social, condividendo con i tifosi l'entusiasmo per la prestazione e soprattutto per la certezza di aver conquistato il passaggio agli ottavi del torneo con due turni d'anticipo, in attesa degli ultimi incontri con Chelsea e Malmo.