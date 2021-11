La Juventus affronta lo Zenit San Pietroburgo per ipotecare il passaggio del turno in Champions League con due giornate di anticipo, oltre che per risollevarsi dopo il doppio ko contro Verona e Sassuolo. All'Allianz Stadium dunque va in scena una sfida molto delicata per il colori bianconeri. All'andata, due settimane fa in Russia, la Juve vinse 1-0 col gol nel finale di Kulusevski. Ad oggi, ultimo successo juventino in stagione. Max Allegri scioglie le riserve sul centrocampo e lancia le due ali pure ex Fiorentina: Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra, con Bentancur che va in panchina.

Qui di seguito le formazioni ufficiali e tutti i dettagli della partita in tempo reale:

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

ZENIT (4-4-2): Kritsyuk; Karavaev, Lovren, Chistiakov, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Mostovoj; Azmoun, Claudinho.