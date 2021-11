Juventus batte Zenit San Pietroburgo 4-2 e si qualifica agli ottavi di Champions con due gare d'anticipo. Un risultato che ha come protagonista soprattutto un uomo. Un capitano. Paulo Dybala. Pochissime volte si vede un giocatore che nelle pagelle dei giornali oscilla tra l'8 e il 9. A proposito di oscillazione, non male la forbice tra 6 e 7 del volenteroso Federico Bernardeschi, mentre mette tutti d'accordo il 7,5 di Federico Chiesa. Unica insufficienza, non unanime comunque sta sul 6-, per Leonardo Bonucci autore dell'autogol.