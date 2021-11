Erano 20.053, in totale, i tifosi presenti questa sera all'di Torino per la partita tra, valida per la quarta giornata del girone di. 152 i sostenitori della squadra russa provenienti da San Pietroburgo, in una bella cornice di pubblico considerate anche le limitazioni alla capienza tuttora in vigore nell'ambito delle norme anti Covid.