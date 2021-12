You're welcome @juventusfcen — FC Zenit in English (@fczenit_en) December 8, 2021

A volte il calcio, così come la vita, è davvero strano. Ieri sera i russi dellosono stati osannati dai tifosi bianconeri come degli "eroi", improvvisi alleati in una serata europea che ha visto labalzare in cima al girone dianche grazie al loro "aiutino", con il pareggio last minute contro il. Come cambiano le cose... Sì, perchè basta riportare la mente indietro di circa tre mesi per ricordare che, al momento del sorteggio dei gruppi, i tifosi bianconeri erano tutt'altro che amici - sportivamente parlando - dei russi: allora, infatti, la squadra di San Pietroburgo condivise sul proprio profilo Tik Tok un video in cui, in sostanza, scherzava sul fatto che non sarebbe stato un problema affrontare la Juve, vista la partenza difficile e le tante sconfitte raccolte nella prima parte di stagione in campionato ( per rivederlo clicca qui ). Uno sfottò subito ribaltato dai sostenitori della Vecchia Signora alla luce della vittoria alla Gazprom Arena del 20 ottobre scorso (firmata da Kulusevski), "bissata" due settimane dopo con il netto 4-2 all'Allianz Stadium. Avversari e "nemici" ma neanche troppo, insomma. Anzi, quasi amici ormai, come riconosciuto dallo stesso Zenit con il simpatico commento a chiusura della serata europea: "Non c'è di che, Juventus".