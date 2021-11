Traguardi "a cifra tonda" quelli raggiunti da quattro giocatori delladurante la partita di ieri contro lo. Alvaroe Wojciechhanno entrambi collezionato la 150ª presenza in tutte le competizioni con la maglia bianconera, mentre siache Paulohanno giocato la loro 50ª gara incon la Vecchia Signora. Indubbiamente una bella serata per tutti loro, grazie alla vittoria finale per 4 a 2 che ha consentito alla Juventus di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi del torneo con due giornate di anticipo.