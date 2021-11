Nella conferenza post Juventus-Zenit,ha regalato un aneddoto direttamente in sala stampa. L'allenatore bianconero ha spiegato il motivo per cui ha scelto di non guardare il "doppio" rigore calciato da, prima sbagliato e poi realizzato in occasione della ripetizione: "Perché mi sono voltato prima del calcio di rigore? Una volta ne ho guardato uno quando ero al Milan, e in quel caso. Da quel momento in poi ho smesso guardarli. Li guardavo solo quando tiravo.", ha concluso scherzando.