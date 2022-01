Intervenuto ai microfoni di Calciomercato l'Originale in onda su Sky Sport, Walter Zenga ha parlato anche di Nahitan Nandez, obiettivo di mercato della Juve già per questa sessione di mercato. Ecco il suo commento sul centrocampista del Cagliari: "Se i bianconeri prendessero anche Nandez diventerebbero una squadra di cui bisognerebbe stare molto attenti. L'ho conosciuto in finale di Libertatores, aveva fatto una partita straordinaria. È fantastico, può giocare da interno di centrocampo ma anche esterno".