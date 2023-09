Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman è tornato a parlare della gara vinta contro la Juve Next Gen per 3-0.'Con la Juventus abbiamo giocato bene un tempo, poi sul 3-0 ci siamo accontentati. Questo non va bene. Domani con il Perugia voglio vedere i 45′ visti con la Juventus'.