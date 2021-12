ha il talento che divide e anche per questo mi piace più degli altri. Dei pochissimi altri presenti in serie A,non autorizza vie di mezzo, o lo esalti o lo riduci: amarlo è facile, odiarlo francamente impossibile. A seconda dei gusti, dei punti di vista, delle simpatie, del tifo, del clima o di un gol dei suoi, Dybala è un fuoriclasse assoluto o soltanto un ottimo giocatore. Può essere considerato sfortunato, ma la sfortuna prima o poi passa, o fin troppo fragile e inaffidabile. Dybala èoppure". Questo l'inizio dell'editoriale del direttoresul Corriere dello Sport.E ancora: "In tanti anni ho registrato divisioni simili su, più recentemente su Insigne. Tutta gente capace di produrre una luce violenta ma intermittente, ed è proprio nei più che naturali momenti di buio che si moltiplicano i dubbi, le diffidenze, le antipatie", ha aggiunto.