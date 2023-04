"Allegri ha giocato mezzo campionato con i giovani, gli è mancato Pogba, su Di Maria non fatemi parlare e c’è Vlahovic in condizioni pietose. Vanno valutate queste cose. Avesse avuto tutti i big in condizione oggi la vedremmo probabilmente molto più vicina al Napoli. Poi farà anche cagare nel gioco, ma diciamole queste cose", questo il commento di Ivan Zazzaroni sulla Juventus negli studi di Mediaset.