, ex allenatore della Juve, ha parlato così diCaviglia, ora alla Salernitana: «Eh sì, Hans è un ragazzo con tantissime qualità, giovane ma già maturo, che era già uscito fuori qualche anno fa (3 presenze in Serie A nella Juve nel 2018-19), poi un brutto infortunio lo ha condizionato per un anno e mezzo. Però la sua grande maturità e la sua determinazione gli hanno permesso di tornare in brevissimo tempo ad alti livelli. Io lo ho avuto l’anno scorso nella fase finale, quando la Juventus gli ha messo a disposizione tutto per ritornare il calciatore che era. E’ stato un periodo non facile perché ha subito qualche ricadutina, però lo ha affrontato con gandissima determinazione e la trasmetteva a tutti. Quando in estate sono andato al Sudtirol l’ho subito indicato e quella stessa determinazione gli ha permesso di fare subito bene, tanto che alla prima sessione di mercato è tornato in Serie A, alla Salernitana».«A Fagioli direi di non far avvicinare Hans all’area con la palla, pressandolo, perché il tiro è una delle sue qualità principali. Ad Hans direi di non far girare Fagioli, perché con il dominio della palla che ha poi può innescare azioni importanti».